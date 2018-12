Wanda: Amore bis in den hintersten Winkel

Längst bei den Großen

War vor drei Jahren noch von einem kurzlebigen Hype die Rede, sind Wanda längst schon in der Champions League des deutschsprachigen Pop angekommen. Das liegt einerseits am unglaublich akkuraten Songwriting, andererseits am untrüglichen Gespür für Melodien und Hooks, die sich einzigartig in den Gehörgängen festzukleben wissen. Aus drei Erfolgsalben rekrutieren sich die Songs mittlerweile, die Wanda heute in der schweißnassen Halle ihrem ungemein begeisterungsfähigen und ständig tanzenden Publikum kredenzen. Und jeder dieser Songs hat sich schon so in den Köpfen und Herzen der Besucher eingeprägt, dass er lauthals mitgesungen werden kann. Ein untrügliches Merkmal für eine große Band. „Luzia“ gleich zu Beginn, eine herzhafte Version von „Bologna“ direkt im Anschluss und das in wohliger Melancholie dröhnende „Auseinandergehen ist schwer“ sind schon im ersten Showdrittel markante Höhepunkte.