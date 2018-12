„Schritt von Liebe zu Hass ist ein sehr geringer“

Diese Zahl ist erschreckend: Bereits 42 Frauen und Mädchen sind in diesem Jahr in Österreich bei Gewaltverbrechen getötet worden. Zuletzt schockierte der Fall rund um die 16 Jahre alte Michelle F. aus Steyr. Gerichtspsychiaterin Sigrun Roßmanith spricht im krone.tv-Talk mit Moderator Gerhard Koller über die dramatische Entwicklung in unserem Land und gibt einen Einblick in die Psyche von Gewalttätern.