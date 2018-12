Geminiden sorgen ab sofort für Sternschnuppen

Die Geminiden treten zwischen dem 4. und 17. Dezember auf, ihre größte Aktivität entfalten sie dieses Jahr in der Nacht vom 14. auf 15. Dezember. Bis zu rund 120 Meteore, die vor allem in Richtung Osten für wenige Sekunden aufleuchten, werden heuer pro Stunde über den nächtlichen Himmel flitzen. Am besten zubeobachten sind sie in den Stunden etwa um Mitternacht, wenn der Mond gegen 23.15 Uhr untergeht und erst gegen 3 Uhr wieder an seiner höchsten Stelle steht.