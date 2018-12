Geflüchtetem Kicker drohen Abschiebung und Folter

Der Kicker lebt seit mehreren Jahren in Australien und besitzt Flüchtlingsstatus. Al Oraibi war Anfang November mit seiner Frau zu einem Urlaub nach Thailand aufgebrochen - dort wurde er festgenommen und ist seitdem in Bangkok in Haft. Der Bahrain hatte seine Auslieferung beantragt. Vorwurf: Der 25-jährige Ex-Nationalspieler, der derzeit für den FC Pascoe Vale in Melbourne aktiv ist, soll an der Verwüstung einer Polizeistation beteiligt gewesen sein.