Ehemann drohte seiner Gattin mit dem Umbringen

Da rastete der Mann völlig aus. Als der Mann plötzlich ein Küchenmesser zückte und seiner Gattin mit dem Umbringen drohte, fuhr sie schließlich gemeinsam mit ihrer Tochter und ihm zur neuen Wohnung. „Nach der Besichtigung fuhr der Mann und die Tochter wieder zurück in die gemeinsame Wohnung. Die 54-Jährige blieb in ihrem neuen Anwesen und alarmierte die Polizei“, so ein Polizist. Der 49-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.