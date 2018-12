Neue „BundesMuseenCard“: Acht Eintritte um 59 Euro

Kunst- und Kulturliebhaber kommen jetzt voll auf ihre Kosten: Mit der neuen, ab Dienstag erhältlichen „BundesMuseenCard“ können künftig innerhalb eines Jahres gleich acht kulturelle Leckerbissen in der Bundeshauptstadt besucht werden, und zwar um 59 Euro. Beteiligt sind die Nationalbibliothek und jedes Bundesmuseum in Wien. Ein „perfektes Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk“ warb etwa Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des MAK, für die neue Jahreskarte bei deren Präsentation am Montag.