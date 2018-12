Airline zeigt Schockbilder von Vogelschlag

Blut klebt an der Cockpit-Scheibe und am Bug, Federreste hängen noch im Fahrwerk: Vogelschläge sind in der kommerziellen Luftfahrt leider üblich und nur schwer zu vermeiden. Was am Wochenende jedoch in Tansania passierte, gleicht einem Extremfall. Eine zweimotorige Propellermaschine war beim Landeanflug auf den Flughafen der Stadt Mwanza in einen Vogelschwarm geraten. Bilder des blutverschmierten Flugzeugs zeigen das Ausmaß dieses Tierdramas.