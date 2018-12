EU-Staaten verstärken Kampf gegen Masern & Co.

„Nicht zulässig, dass Kinder in der EU heute noch an Masern sterben“

EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis erklärte, „es ist in unserer Verantwortung, dass alle Kinder Zugang zu lebensrettenden Impfungen haben, egal wo sie leben. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Kinder in Gefahr geraten.“ Daher sei es absolut nicht zulässig, dass Kinder in der EU heute noch an Masern sterben. Eine große Herausforderung sei hier der Kampf gegen Desinformation, betonte der EU-Kommissar. Vertrauen zu zerstören ginge schnell, allerdings „braucht es lange Zeit, um Vertrauen wieder aufzubauen“.