„Rage 2“: Neuer Trailer zeigt offene Spielwelt

„Gehen Sie, wohin Sie wollen. Schießen Sie, auf was Sie wollen. Jagen Sie alles in die Luft, was Sie auch nur schief anschaut.“, heißt es ab dem 14. Mai 2019 auf Xbox One, PlayStation 4 und PC, wenn die Entwickler von id Software und Avalanche Studios mit „Rage 2“ die Fortsetzung ihres wahnwitziges Shooter-Rennspiel-Mixes veröffentlichen. Ein neuer Trailer stellt die offene Spielwelt näher vor.