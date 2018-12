Katzenberger: Peinliche Modepanne am Red Carpet

Ganz schön peinlich! Daniela Katzenberger ist am Donnerstagabend in einem supersexy Minikleidchen und Overknee-Stiefeln über einen Red Carpet marschiert. Dumm nur, dass am linken Oberschenkel eine riesengroße Laufmasche prangte - und das jeder mitbekam, außer die „Katze“ selbst. Doch die nimmt ihren Fashion-Fauxpas einfach mit Humor ...