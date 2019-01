Hier gibt es am meisten Filme und Serien zu sehen

Am meisten Filme für das wenigste Geld

Stellt man die Größe des Angebots und die monatlichen Kosten in Relation, zahlen Netflix-Nutzer in Kanada am wenigsten pro Titel, nämlich nur 0,001240 US-Cent. Am anderen Ende der Skala befindet sich Dänemark, wo Nutzer mit durchschnittlichen Kosten von 0,003613 US-Cent pro Titel laut Comparitech.com im Vergleich zu Kanada bei nur halb so großer Bibliothek 98 Prozent mehr zahlen.