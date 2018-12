Achtjährige tanzt beim „Supertalent“ an der Stange

Zuschauer entsetzt von Poldance einer Achtjährigen

Die Zuschauer daheim hatten für diesen Auftritt jedoch nicht so viel Verständnis. „Tut mir leid, RTL. ich schaue echt gerne das Supertalent, aber das eben mit der 8-jährigen Pole-Dancerin ging gar nicht!!!“, machte ein Zuseher auf Twitter seinem Ärger Luft. Ein anderer konnte es ebenfalls nicht fassen, was er da zu sehen bekommen hatte: „Da erklärste deinen Kindern, dass sie keine Bilder von sich ins Internet stellen sollen, und dann gibt es Eltern, die Ihre 8-jährige Tochter vor einem Millionenpublikum an der Poledance-Stange prostituieren ...“