„Mehr Krimi, Verstrickungen und mehr Liebe“

Ist es bei so viel Frauenpower bald Zeit für eine Männerquote im Vorstadt-Kosmos? „Ich kenne keine Serie im deutschsprachigen, Raum, in der so viele Frauen in den Hauptrollen sind“, so Ines Honsel, die als Sonia Clementi erstmals in Erscheinung tritt. „Das ist einzigartig!“ „Meine Rolle ist eine Frau, die ganz klar ausspricht, was sie denkt - ohne Filter. Das ist manchmal erschreckend, aber noch erschreckender ist, dass wir uns in der heutigen Zeit darüber erschrecken“, so Ruth Brauer-Kvam, die als Majorin Goldstaub ermittelt. Nina Proll: „Ein Grund des Serienerfolgs: die Reihe zeigt, dass Frauen genauso böse, egoistisch, bedürftig oder lustgetrieben sind und sie in keiner Weise besser als Männer, aber eben auch nicht schlechter sind.“„Mit der Serie haben wir versucht eine Geschichte zu finden, die keinen Trampelpfad begeht“, so ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner.