Deutscher rief in Flugblatt zu Hundetötung auf

Ein 48-jähriger Deutscher aus Karlsbad fühlt sich wegen des Bellen eines benachbarten Hundes gestört, hat oft schlaflose Nächte und verfasst zahlreiche Flugblätter - so weit, so gut. Der Inhalt dieser Zettel macht aber fassungslos: Der Hundehasser fordert offen zur Tötung des Hundes auf und stellt auch eine Belohnung in der Höhe von 1000 Euro in Aussicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Verleumdung und Aufforderung zu einer Straftat.