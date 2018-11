Kern wird Unternehmer: „Will etwas Eigenes machen“

Blue Minds hat internationale Märkte im Visier

Blue Minds, von Steinberger-Kern gegründet, investierte bis dato 25 Millionen Euro in Start-ups und richtet den Fokus auch auf Deutschland, Frankreich, die Türkei und China, heißt es. Neben Investments in Tech-Firmen nennt Kern Services für die Auslagerung von Innovationsprozessen durch Konzerne als zweites Standbein. Dritte Säule seien Beteiligungen an klassischen Stromerzeugern. So könnte Blue Minds an Kraftwerksprivatisierungen in Israel und der Türkei teilnehmen, heißt es.