Herbst unter drei wärmsten der Messgeschichte

Die tiefste Temperatur aller ZAMG-Wetterstationen verzeichnete in diesem Herbst der Brunnenkogel am Pitztaler Gletscher auf 3437 Metern Seehöhe in Tirol, mit minus 18,0 Grad am 19. November. Die tiefste Temperatur unter 1000 Metern betrug minus 7,7 Grad im Salzburger Mittersill am 18. November.