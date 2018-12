So gesund sind alternative Getreidesorten

Weizen wird in der heutigen Zeit von vielen als „Dickmacher“ oder „ungesund“ bezeichnet. Zu Unrecht, denn Weizen enthält zahlreiche Inhaltsstoffe, von denen der Körper profitiert (z.B. Eiweiß). Allerdings gibt es auch einige andere interessante Getreidesorten, die gut schmecken und wertvolle Nährstoffe enthalten. Wir zeigen Ihnen, was in alternativen Getreidesorten steckt und warum Sie diese durchaus in der Weihnachtsbäckerei einsetzen können.