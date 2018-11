Kardashian posiert halb nackt für Herrenmagazin

Die Liebe zu ihrem eigenen Körper führt sie auch auf die Tatsache zurück, dass sie so oft wie möglich Sport macht, um in Form zu bleiben. „Nicht nur für meinen Körper, sondern auch, weil es meiner Seele gut tut und mich entspannt“, erklärt sie. Auch Ernährung ist der brünetten Schönheit sehr wichtig. Über die Jahre habe sie sich Wissen über gesundes Essen angeeignet, sei jedoch auch entspannter geworden und gönne sich ab und zu kleine Sünden. „Ich habe früher bestimmte Diäten gemacht. Ich habe aus allen etwas gelernt und habe sie in meinen Lebensstil integriert, aber ich bin heute nicht mehr so streng“, plaudert Kourtney aus.