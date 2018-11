Paukenschlag bei Rapid! Präsident Krammer hört auf

Sportboss Bickel überlegt noch

Wer 2020 die Geschicke bei den Hütteldorfern, die aktuell noch in drei Bewerben vertreten sind, führen wird, steht noch in den Stern. Mögliche Nachfolge-Kandidaten werden sich aber sicher in Bälde in Stellung bringen. Der Vertrag von Sportchef Fredy Bickel läuft hingegen schon im Sommer aus. Ob er diesen verlängern will, oder sich ebenfalls zurückziehen wird, ließ er am Montag allerdings noch offen. Der Schweizer will sich erst am Ende des Grunddurchgangs im Frühjahr festlegen.