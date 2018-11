Das ist Rapids neue Akademie für 25 Millionen Euro

Sechs weitere Trainingsplätze

„Außerdem werden am Gelände des Ernst-Happel-Stadions sechs weitere Trainingsplätze zur Verfügung stehen. So sollen wir in Zukunft auch Trainingsplätze mit den gleichen Maßen wie das Hauptspielfeld in Hütteldorf haben und in der finalen Stufe auch über entsprechende Rasenheizungen verfügen“, gab Peschek Einblick. Die Bezirksverantwortlichen wurden über das Projekt bereits informiert, in weiterer Folge werden bei den zuständigen Behörden die notwendigen Genehmigungen beantragt.