Stark verweste Leiche in abgelegenem Haus entdeckt

Es war ein einsamer Tod, der den Pensionisten offenbar schon vor Wochen ereilt hat. Nachdem er im Wohnzimmer seines Hauses - es gehörte einst seiner verstorbenen Mutter - in Sieggraben zusammengebrochen war, blieb er dort liegen und verstarb. In der Gemeinde vermisste ihn nämlich niemand. „Man kannte ihn vom Sehen, aber er war eigentlich nur in der warmen Jahreszeit hier, hat es als Sommerdomizil genutzt“, so der Tenor der geschockten Nachbarn. Auch in Wien ging der Pensionist offenbar niemanden ab.