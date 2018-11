Bernardo Bertolucci 77-jährig in Rom gestorben

Der Regisseur starb in seiner Wohnung im römischen Viertel Trastevere. Medienangaben zufolge sei eine private Trauerzeremonie geplant. „Adieu, großer Maestro Bernardo Bertolucci. Mit seinen Meisterwerken hat er für ewig die Geschichte des Films geprägt“, schrieb die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi auf Twitter. „Bertolucci wird als einer der Größten des italienischen und internationalen Films in Erinnerung bleiben“, so die Biennale von Venedig in einer Presseaussendung.