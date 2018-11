Hoher Spritpreis: Aufruf zu Tankstellen-Boykott

Die steigenden Spritpreise sorgen nicht nur in Frankreich und Belgien für Empörung, auch in Österreich wollen Autofahrer auf die Barrikaden gehen. In sozialen Netzwerken und über WhatsApp wird derzeit zu einem Tankstellen-Boykott aufgerufen. Fahrzeuglenker sollen am Montag auf die Befüllung ihres Tanks verzichten und dafür gegebenenfalls am Sonntag tanken. Ob diese Maßnahme sinnvoll ist? krone.at hat mit einem Experten gesprochen, ob man sich am Protest beteiligen sollte.