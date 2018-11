Aubameyang hat seinen Lamborghini vergoldet

Wall of Fame

Aubameyang ließ deshalb jetzt die silberne Folierung auf seinem 330.000 Euro teuren „Lambo“ entfernen und dafür eine goldene Chrom-Außenhaut aufziehen. Und das vom Star-Designer aller Protz-Karossen Yianni Charalambos, der den Kicker auch gleich auf seiner „Wall of Fame“ unterschreiben ließ. Übrigens: Das goldene Auto passt nicht nur zum Gehalt des Arsenal-Stars, sondern auch zu seiner Form. Hat Aubameyang doch mit seinen neun Toren in 15 Pflichtspielen gerade richtig großen Anteil am Höhenflug von Arsenal.