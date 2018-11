Forscher testen erstmals Flugzeug mit Ionenantrieb

In den USA ist kürzlich ein Stück Science-Fiction Realität geworden: Am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge hat ein Forscherteam erstmals weltweit ein Flugzeug mittels Ionenantrieb zum Fliegen gebracht. Zwar nur knapp über dem Boden und wenige Dutzende Meter weit, aber die Technik habe Potenzial, zeigen sich die Wissenschaftler zuversichtlich.