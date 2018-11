Linzer bauen Anlaufstelle für Hungrige aus

300 Betriebe allein in Linz

Die Suchmaschine sucht das Internet nach Menüs ab, stellt diese dann auf www.mittag.at dar. Die Gastronomen können auch selbst die Seite befüllen, Premiumpakete sind kostenpflichtig, bringen eine bessere Platzierung. Ein Forschungsprojekt mit der Fachhochschule Oberösterreich in Hagenberg sorgt für weitere Verbesserungen. Seit Montag werden die Allergene klarer ausgewiesen. „Das ist ein erster Vorgeschmack darauf, was noch kommt“, so Berger. Wann die meisten Hungrigen vorbeischauen? Am Montag und am Donnerstag verzeichnet die Internetseite die meisten Zugriffe. „Zwischen 10 und 12 Uhr“, so Berger. 300 Betriebe sind allein in Linz vertreten.