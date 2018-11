Bringen Rivalen Saudi-Kronprinz zu Fall?

Königstitel geht an den „Geeignetsten“

Zum Haus Al-Saud zählen Hunderte Prinzen. Im Gegensatz zu traditionellen europäischen Monarchien geht der Königstitel hier aber nicht automatisch vom Vater auf den ältesten Sohn über. Stattdessen schreiben die Stammestraditionen vor, dass der König und hochrangige Mitglieder jedes Familienzweiges denjenigen als Nachfolger auswählen, der ihnen am besten geeignet erscheint. Stirbt der König oder kann er die Herrschaft nicht länger ausüben, würde demnach der 34-köpfige Familienrat, in dem alle Zweige des Königshauses vertreten sind, über die Nachfolge entscheiden.