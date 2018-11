Waldbrand-Evakuierte campieren vor Supermarkt

US-Präsident Donald Trump gab am Freitag bekannt, dass er sich am Wochenende in das Katastrophengebiet begeben werde. Nach Angaben des Weißen Hauses wollte er Betroffene der Katastrophe treffen. Ob er das Evakuierten-Camp auf dem Parkplatz eines Walmart-Supermarkts in der nordkalifornischen Stadt Chico (siehe Video unten, in welchem noch alte Vermisstenzahlen genannt werden) ebenfalls besuchen wird, ist nicht klar.