Von Brot bis Mini-Brownies: Trio heizt Ofen ein

„Ich möchte am liebsten einmal selbst eine Bäckerei leiten“, sagt Laura Eder. Die 17-Jährige aus Lasberg hatte die Entscheidung, welchen Lehrberuf sie anpacken will, verschoben und zuerst die Landwirtschaftsschule in Hagenberg besucht. Im letzten Schuljahr war alles klar: Sie absolvierte die zehnwöchige Berufsschule für Bäcker, konnte so zuletzt im zweiten Lehrjahr einsteigen, um die Ausbildung bei Naturbäcker Martin Bräuer in Reichenthal zu machen.