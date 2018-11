Am Sonntag wartet dritter Lotto-Sechsfachjackpot!

Riesenansturm in den letzten Stunden

In den letzten beiden Stunden vor Annahmeschluss am Mittwoch hatte es noch einen Riesenansturm auf das Rechenzentrum der Österreichischen Lotterien gegeben - nicht weniger als 220 Transaktionen pro Sekunde waren als Spitzenwerte zu verzeichnen. Viele Spielteilnehmer hatten offenbar noch „knapp vor dem Zusperren“ versucht, mit dabei zu sein und den Fünffachjackpot zu knacken.