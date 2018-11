„Grindelwalds Verbrechen“: Die Magie geht weiter

In Paris versucht dieser in einem Amphitheater unter einem Friedhof die Alleinherrschaft über alle nichtmagischen Wesen zu propagieren Newt Scamander (Eddie Redmayne) ist ihm erneut auf den Fersen. Dass Leta Lestrange (Zoe Kravitz), für die Newt schon in Hogwarts schwärmte, nun mit seinem Bruder Theseus verlobt ist, nagt am Ego des manischen Verfolgers