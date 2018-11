Matt: „Mit den Pferden ist’s wie beim Skifahren!“

Levi war der Durchbruch

Dieser Tage bleibt Michi allerdings keine Zeit fürs Reiten. In Kabdalis in Schweden bereiten sich Österreichs Herren derzeit auf den Saisonstart am Sonntag in Levi vor. „In Kabdalis holen wir uns jetzt den letzten Feinschliff, können Levi gut simulieren. Ein extrem wichtiges Trainingslager“, weiß Matt. An Levi, den nördlichsten aller Weltcup-Orte, hat der 25-Jährige sehr gute Erinnerungen. 2016 feierte er dort als Zweiter hinter Marcel Hirscher den ersten Podestplatz im Weltcup. Letztes Jahr wurde Matt in Finnland zwar nur 14.: „Aber wenn du zweimal so schlecht fährst und trotzdem 14. wirst, dann ist das auch ein gutes Zeichen.“