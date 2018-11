Lenker bei Überschlag aus Fahrzeug geflogen

Ein 59-Jähriger aus Sierning lenkte seinen Pkw am Montag gegen 17.40 Uhr auf der Sierninger Straße, L565, Richtung Sierning. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Auto im Gemeindegebiet Schiedlberg, in der Nähe der Kreuzung mit der Alte-Wein-Straße, L1376, links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und blieb in einem angrenzenden Feld am Dach liegen.