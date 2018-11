Schöpfer von „Spiderman“ und „X-Men“ verstorben

Comic-Legende Stan Lee ist tot: Der Schöpfer einer ganzen Reihe populärer Comic-Figuren, darunter „Thor“, „Spiderman“, die „X-Men“ und „Iron Man“, starb am Montag im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie der „Hollywood Reporter“ und andere US-Medien berichteten. In den vergangenen Jahren war Lee immer wieder erkrankt. Er wirkt bis zuletzt an den Blockbuster-Filmen zu den jeweiligen Helden mit und hatte in vielen auch kurze Gastauftritt - siehe Video oben.