Aus für Usedom und Rostock, dafür öfter in Türkei

Nach dem Rückzug von Laudamotion schrumpfte die Mallorca-Verbindung vom Flughafen Linz aus im kommenden Sommer auf drei Flüge pro Woche. „Ob ein vierter Flug dazu kommt, ist offen - es gibt dazu Gespräche“, verrät Ingo Hagedorn vom blue-danube-Airport in Hörsching. Was auffällt: Während die Flüge nach Usedom und Rostock gleich ganz aus dem Programm fielen, kamen Tunesien und Sharm el Sheik in Ägypten neu dazu.