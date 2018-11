AfD nahm offenbar illegale Großspende an

Wie der Rechercheverbund aus NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ am Sonnatg berichtete, war die Summe demnach in mehrere Tranchen von meist 9000 Schweizer Franken gestückelt. Das Geld sei zwischen Juli und September an den AfD-Kreisverband Bodensee geflossen, in dem die jetzige Fraktionsvorsitzende Alice Weidel für den Bundestag antrat.