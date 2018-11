Grüner Landeschef warnt vor „jungen Männerhorden“

Die Grünen-Spitze reagierte verwundert auf die Äußerungen Kretschmanns. „Das ist nicht unsere Sprache“, sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Rande des Parteitags in Leipzig. Diese „radikale Sprache“ kenne er auch von Kretschmann nicht. Parteichef Robert Habeck sprach im ZDF von einer „überraschend radikalen Wortwahl“. In der Sache habe Kretschmann aber Recht, dass es an dieser Stelle ein Problem gebe. Zwischen Kretschmann und der Grünen-Spitze hatte es schon häufiger Differenzen in der Asylpolitik gegeben. Beim Parteitag in Leipzig war der Ministerpräsident nicht anwesend.