Favre: „Habe Bayern noch nie so stark gesehen“

In der Tat gab Bayern zu Beginn des Spiels Tempo und Marschroute vor. Bis auf eine Chance von Reus kam Dortmund kaum zum Atmen. „Es war enorm intensiv, was die Bayern erste Halbzeit gespielt haben. Ich war froh, dass es zur Halbzeit nur 0:1 stand“, so Dortmund-Trainer Favre.