Messermord an Pensionistin: Verdächtiger gesteht

In Rohrbach im Burgenland ist es am Samstagnachmittag zu einer tödlichen Messer-Attacke auf eine Pensionistin gekommen. Die 75 Jahre alte Frau wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass sie wenige Stunden später im Krankenhaus starb. Die Polizei hat einen Mann (31) festgenommen. Der Burgenländer hat die Tat am Sonntagvormittag gestanden.