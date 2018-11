„Da baumelt was!“ Vettel scherzt über sein Gemächt

Adamis Lachanfall motivierte Vettel offenbar erst recht. Und er legte nach: „Es baumelt bei meinen Füßen. Ich wäre stolz, wenn es das wäre, von dem ihr denkt, dass es das ist.“ Und was war nun das so freizügig baumelnde Ding, das Vettel und seiner Box so einen Spaß bereitete? Eine Schraube hatte sich ins Cockpit verirrt, wie sich in der Box herausstellte. Vettel ließ das Problem beheben und fuhr die Trainingssession ganz routiniert zu Ende. Ganz ohne baumelnde Störenfriede.