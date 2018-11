Michael Bublé: Wieder ins Leben zurückgefunden

Die Kraft, sich wieder seiner großen Leidenschaft zu widmen, fand der Kanadier erst langsam. Als die Zeit reif war, rief er Freunde und Bandkollegen zusammen, servierte Wein, Bier und Pizza, aktivierte die Videospielkonsolen und hing mit allen ohne Druck und große Pläne drei Tage in seinem Haus in Vancouver ab. „Das hat mich schlagartig daran erinnert, wie sehr ich die Musik liebe und es war mein erster richtiger Kontakt mit ihr nach eineinhalb Jahren. Alles, was ihr auf der neuen Platte hört, entstand in diesen drei Tagen bei mir zuhause. Danach riefen wir unseren Produzenten an und die Sache kam ins Rollen und wurde professionalisiert.“ Dass Bublé in dieser Art und Weise wieder zurückkehrt, war so nicht zu erwarten. „Es gab wirklich Tage, wo ich nur aus dem Bett kam, weil mir die Botschaften und Gebete der Menschen da draußen so viel Kraft gaben. Es klingt so kitschig, aber ich meine das aus tiefstem Herzen, dass mir all die Nachrichten, die ich von Leuten bekam, den Glauben an die Menschheit zurückbrachten.“