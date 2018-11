Fasching in Kärnten: „Frühstart“ für die Narren!

Fasching in Kärnten - die Termine

Aber auch in vielen anderen Gemeinden sind schon am Samstag die Narren los - wie in Moosburg (10.11 Uhr), Althofen (11 Uhr) und Pörtschach (11.11 Uhr). Auch in Klagenfurt wird am Samstag um 11.11 Uhr durch die Waidmannsdorfer Gilde die Zeit der Narren am Alten Platz eröffnet.