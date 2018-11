Rapidler „stolz - seit 3 Jahren ohne Niederlage!“

Das 0:0 gegen Villarreal werteten die Rapidler am Donnerstagabend als Erfolg. Trainer Didi Kühbauer zeigte sich in der Pressekonferenz mit der Leistung seiner Spieler „sehr zufrieden“, Kapitän Stefan Schwab erklärt, man könne stolz darauf sein, in der Europa League seit drei Jahren ohne Heimniederlage zu sein (siehe Video oben).