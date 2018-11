Nach Ansturm in Wien: Rammstein gibt Zusatzshow!

Das am 22. August 2019 stattfindende Rammstein-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion, das von der „Krone“ präsentiert wird, wird schon jetzt als eines der musikalischen Highlights des kommenden Jahres angesehen. Kein Wunder also, dass der Ansturm auf den Vorverkauf gigantisch war. Innerhalb von eineinhalb Stunden waren die Tickets ausverkauft. Jetzt können eingeschweißte Rammstein-Fans, die keine Karten mehr ergattert haben, aufatmen: Die Band gibt eine Zusatzshow, die am 23.8.2019 ebenfalls im Ernst-Happel-Stadion stattfinden wird. Der Vorverkauf auf www.oeticket.com hat am Donnerstag um14.30 Uhr begonnen!