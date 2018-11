Feuer frei: Rammstein kommen ins Happel-Stadion

Sie spielten bei uns schon die größten Festivals und füllten die Wiener Stadthalle - doch das Ernst-Happel-Stadion ist selbst für die pyroverliebten Rocklegenden von Rammstein eine neue Dimension. Am 22. August werden Till Lindemann und Co. ihrem Publikum mächtig Feuer unterm Hintern machen - neben einer garantiert atemberaubenden Show gibt es aber auch neue Musik zu bejubeln. Zehn lange Jahre nach „Liebe ist für alle da“ erscheint 2019 nämlich endlich ein neues Studioalbum. Rechtzeitig vor den Konzerten sollte es im Frühjahr soweit sein. Das erste Statement dazu klang jedenfalls vielversprechend. „Fast fertig! Aufnahmen von Orchester und Chor in Minsk für das siebte Studioalbum.“ Somit also: Feuer frei!