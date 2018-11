Wettersatellit „Metop-C“ erfolgreich abgehoben

An Bord einer russischen „Sojus“-Trägerrakete ist Mittwochfrüh um 3.10 Uhr MEZ der Wettersatellit „Metop-C“ erfolgreich vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All abgehoben. „Wir haben ein Signal gekriegt“, sagte Ruth Evans von der Europäischen Wettersatelliten-Organisation Eumetsat rund 60 Minuten nach dem Start.