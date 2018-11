Auto durch Betonmauer katapultiert: Frau verletzt

Verletzt wurde eine Lienzerin (31) bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht auf Mittwoch in Osttirol: Der Pkw der Frau kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, schlitterte über eine freie Feldfläche, durchbrach eine Betoneinfriedung und blieb am Dach liegen.