Buchpreis ging an den Klagenfurter Daniel Wisser

Bevor die Messe „Buch Wien“ beginnt - diese lockt von 7. bis 11. November zu acht Festivalbühnen in der gesamten Stadt - wird der Österreichische Buchpreis verliehen. Heuer haben 60 Verlage 121 Werke aus den Bereichen Belletristik, Lyrik, Drama und Essay eingereicht. Auf der Shortlist stand auch Daniel Wissers Roman um Sterbehilfe: „Königin der Berge“ (Verlag Jung und Jung). Im Kasino am Wiener Schwarzenbergplatz wurde am Montag der 1971 in Klagenfurt geborene Wahl-Wiener Wisser mit dem mit 20.000 Euro dotierten Preis bedacht und ist nach Friederike Mayröcker und Eva Menasse der erste männliche Preisträger. Bekannt war Wisser, der auch Musiker ist, als Kandidat in der Millionenshow geworden, wo er bei der Millionenfrage ausgestiegen war.