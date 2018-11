Gazprom liefert künftig um 20 Prozent mehr Gas

OMV-Gazprom-Vertrag bis 2040 verlängert

Den Angaben zufolge sind die Gaslieferungen von Russland nach Österreich heuer in den ersten zehn Monaten um ein Drittel auf 8,8 Milliarden Kubikmeter gestiegen. Erst im Juni hatten die teilstaatliche OMV und der Gazprom-Konzern ihren bestehenden Gasliefervertrag von 2028 bis 2040 verlängert. Die geplante Beteiligung der OMV am Urengoy-Gasfeld in Westsibirien war bei dem Treffen von OMV-Chef Seele mit Gazprom-Chef Miller ebenso Thema wie die beabsichtigte strategische Kooperation, hieß es.