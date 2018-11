Grausamer Angriff: Korruptionsbekämpferin tot

Poroschenko will Mörder „vor Gericht stellen und bestrafen“

Die 33-Jährige sei im Krankenhaus verstorben, teilte am Sonntag eine Gruppe auf Facebook mit, die dort regelmäßig über Gandsjuks Zustand informierte. Poproschenko bestätigte ihren Tod und appelliere an die Ermittler, „alles zu tun, um die Mörder“ zu finden, „vor Gericht zu stellen und zu bestrafen“, erklärte er.